Santa Maradona | la scena con Libero De Rienzo tagliata dal film VIDEO

(Di martedì 21 settembre 2021) Unain cuiDeespone la 'teoria della precisione di Bart' è statadalle versione finale diin fase di montaggio. Nei contenuti speciali di, undel 2001 scritto e diretto da Marco Ponti, è presente undi unain cui compare Bartolomeo 'Bart' Vanzetti, il personaggio interpretato daDe, che è statadalla versione definitiva della pellicola. Nella sequenza in questione il personaggio di Despiega la sua cosiddetta "teoria della precisione di Bart", secondo la quale quando sei giovane sai esattamente cosa vuoi fare nella vita, in seguito ...

è diventato un piccolo cult per un'intera generazione e torna in TV stasera su Rai Movie (canale 24) alle 21:10 all'interno del ciclo "Il vizio del cinema". Opera prima di Marco Ponti, Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Santa Maradona, film d'esordio di Marco Ponti, con Stefano Accorsi, Libero De Rienzo, Anita Caprioli e Mandala Tayde. Santa Maradona è diventato un piccolo "Santa Maradona", stasera in tv un film 'generazionale': la gioventù e gli idoli nel quotidiano. Proprio come Maradona ...