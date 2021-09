San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Comando Provinciale di Udine e la Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) hanno celebrato oggi la ricorrenza di , con una Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio, in via Grazzano. All’evento hanno preso parte i finanzieri in servizio e in congedo e i rispettivi familiari, con il Comandante Provinciale e il Presidente della Sezione A.N.F.I.La Messa è stata preceduta da una breve e significativa cerimonia militare presso il Monumento ai Caduti della Guardia di Finanza presente nel Parco della Rimembranza di Udine, dove è stata deposta una corona in ricordo di tutti i finanzieri vittime del dovere, della criminalità, del terrorismo e del servizio, nella ricorrenza della “giornata della memoria” che il Corpo ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Comando Provinciale di Udine e la Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) hanno celebrato oggi la ricorrenza di , con una Santa Messa presso la chiesa di San Giorgio, in via Grazzano. All’evento hanno preso parte i finanzieri in servizio e in congedo e i rispettivi familiari, con il Comandante Provinciale e il PresidenteSezione A.N.F.I.La Messa è stata preceduta da una breve e significativa cerimonia militare presso il Monumento ai Cadutidipresente nel ParcoRimembranza di Udine, dove è stata deposta una corona in ricordo di tutti i finanzieri vittime del dovere,criminalità, del terrorismo e del servizio, nella ricorrenza“giornatamemoria” che il Corpo ...

Advertising

GDF : Oggi ricorre la Festa di San Matteo, Apostolo e Patrono della Guardia di Finanza. #NoiconVoi - AndreaZeoli : RT @wikigreg: La vocazione di San Matteo ma l'Inter chiede a gran voce l'intervento del var per un fallo precedente che potrebbe invalidare… - Musagete1 : Oggi vi raccontiamo l'affascinante storia di un #Caravaggio perduto, la prima versione del San Matteo e l'angelo, d… - GazzettaSalerno : San Matteo, in più di 4.000 in Piazza della Libertà. - IvanVanoni : RT @wikigreg: La vocazione di San Matteo ma l'Inter chiede a gran voce l'intervento del var per un fallo precedente che potrebbe invalidare… -