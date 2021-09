Salini: "Sistema industriale che dovrebbe fare sforzo per ricostruire il Paese è moribondo" (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo renderci conto che la pandemia non ha aiutato un Sistema infrastrutturale che era al collasso da prima. E' evidente a tutti, dobbiamo renderci conto che quello che noi pensiamo sia il Sistema industriale che deve fare lo sforzo per ricostruire il Paese è un morto o è un moribondo". Lo ha detto, a margine dell'evento 'Riforma Italia' organizzato da EY, l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini. Quanto al ruolo del gruppo "per il quale sentiamo molto la responsabilità sociale nei confronti del tessuto industriale", come ha ricordato Salini "noi stiamo investendo. Abbiamo rilevato molte imprese, salvati migliaia di posti di lavoro. Solo con l'operazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo renderci conto che la pandemia non ha aiutato uninfrastrutturale che era al collasso da prima. E' evidente a tutti, dobbiamo renderci conto che quello che noi pensiamo sia ilche developerilè un morto o è un". Lo ha detto, a margine dell'evento 'Riforma Italia' organizzato da EY, l'amministratore delegato di Webuild Pietro. Quanto al ruolo del gruppo "per il quale sentiamo molto la responsabilità sociale nei confronti del tessuto", come ha ricordato"noi stiamo investendo. Abbiamo rilevato molte imprese, salvati migliaia di posti di lavoro. Solo con l'operazione ...

