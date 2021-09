Salini: “Sistema industriale che dovrebbe fare sforzo per ricostruire il Paese è moribondo” (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo renderci conto che la pandemia non ha aiutato un Sistema infrastrutturale che era al collasso da prima. E’ evidente a tutti, dobbiamo renderci conto che quello che noi pensiamo sia il Sistema industriale che deve fare lo sforzo per ricostruire il Paese è un morto o è un moribondo”. Lo ha detto, a margine dell’evento ‘Riforma Italia’ organizzato da EY, l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo renderci conto che la pandemia non ha aiutato uninfrastrutturale che era al collasso da prima. E’ evidente a tutti, dobbiamo renderci conto che quello che noi pensiamo sia ilche developerilè un morto o è un”. Lo ha detto, a margine dell’evento ‘Riforma Italia’ organizzato da EY, l’amministratore delegato di Webuild Pietro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

