Salini | Paese non pronto e va adeguato | Pa torni ad amministrare contratti

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Bisogna trovare soluzioni" per mettere a terra le risorse del Pnrr e "il Paese non è pronto a fare uno sforzo di questo genere e va adeguato. Quello che il governo ha fatto certamente aiuta ma non basta", il "problema è che non si riesce più a far amministrare alla pubblica amministrazione". Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, a margine dell'evento 'Riforma Italia' organizzato da EY. "Ogni volta che si fa uno strumento - ha proseguito - questo diventa l'alibi per far fare a qualcun altro quell che deve fare la Pa. Ad esempio l'Anac: nasce come sistema di controllo e regolamento, è diventato un corpo del processo, oggi tutte le amministrazioni chiedono all'Anac cosa devono fare. Domani vogliamo le commissioni consultive tecniche per la risoluzione ...

