Salgono a 5000 i posti per assistere alla Santa Messa

(Di martedì 21 settembre 2021) di Monica De Santis Tutto pronto. Oggi è il giorno di San Matteo, oggi è il giorno della festa, per quello che si potrà fare, causa covid. La giornata avrà inizio questa mattina alle 6,30 con la primain Basilica, alle 7,30 la secondanella Cripta, poi la terza si terrà alle ore 8 in Basilica e poi ancora alle ore 10 in Cripta, Alle ore 11 in Basilica si terrà laper i portatori dei sei Santi, mentre alle ore 12 in Cripta si terrà lacon supplica. Nel primo pomeriggio per le vie del centro storico, così è stato stabilito ieri nel corso di un incontro con il?Vescovo, la banda della “Città di?Salerno”, si esibirà fino alle ore 18, quando in piazza Della Libertà, inaugurata ieri, ospiterà il Solenne Pontificale concelebrato dal Cardinale Parolin. Come ...