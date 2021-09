Salernitana | il mister studia le mosse per il Verona

Leggi su footdata

(Di martedì 21 settembre 2021) Brucia ancora in casail ko contro l’Atalanta, arrivato dopo una grande prestazione, la miglior risposta possibile alla settimana di polemiche dopo la batosta di Torino. Il match di sabato è da considerarsi un punto di partenza importante, essenziale per provare a centrare domani pomeriggio con l’Hellasil primo risultato utile in Serie A, che alleggerirebbe il clima in città e rafforzerebbe la posizione di Castori sulla panchina. Il tecnico probabilmente opterà per un cambio in ogni reparto, inserendo forze fresche ma allo stesso tempo dando continuità alla formazione che sabato ha tenuto testa per 75 minuti alla Dea. In difesa, davanti a Belec, verrà valutato Gagliolo ancora ammaccato dal match contro i bergamaschi: se dall’ex Parma arriveranno le risposte sperate si andrà verso la riconferma del terzetto completato da Strandberg e ...