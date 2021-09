Saipem e Saudi Aramco insieme per rafforzare il settore energetico

(Di martedì 21 settembre 2021)ha firmato conun protocollo d’intesa per valutare la possibilità di costituire in Arabiata una nuova entità (una nuova società) per svolgere attività di ingegneria e costruzione nelindustriale. L’iniziativa – si legge in una nota stampa di– si inserisce nell’ambito del Programma d’investimento industriale Nama’at di. L’accordo prevede la potenziale creazione in partnership con aziende locali di un “Campione nazionale Epc” capace di svolgere nel Regno l’intera gamma di attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (Epc), massimizzando l’impiego delle risorse locali.ha conuna collaborazione di lunga data, che ...

, accordo raggiunto conAramco per la formazione di una newco in Arabia Sauditaha firmato conAramco un protocollo d'intesa volto a esplorare la possibilità di costituire, in Arabia Saudita , una nuova entità per l'esecuzione di attività di ingegneria e costruzione ...In Piazza Affari, strappa(+3,3% a due euro) anche dopo la firma di un'intesa conAramco per la possibile creazione di una nuova società, bene Moncler e Buzzi che crescono di due punti e ...MILANO, 21 SET - I mercati azionari del Vecchio continente vedono la boa di metà giornata sempre tutti in forte recupero dopo la giornata negativa di ieri: nel giorno dell'avvio della riunione della F ...Saipem ha firmato con Saudi Aramco un protocollo d'intesa volto ad esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l'esecuzione di attività di ingegneria e costruzione ne ...