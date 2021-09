Sabrina Salerno, spacco da urlo: i social impazziscono (VIDEO) (Di martedì 21 settembre 2021) Sabrina Salerno continua a mandare Instagram in tilt. La cantante pubblica un VIDEO in cui indossa un abito con uno spacco vertiginoso. Sabrina Salerno (Instagram)A 53 anni, Sabrina Salerno può vantare un fisico veramente esplosivo. La showgirl non ha nulla in meno rispetto a trent’anni fa, quando negli anni Ottanta spopolava in radio e tv con le sue hit. Indimenticabile Boys o la canzone Siamo donne interpretata a Sanremo insieme a Jo Squillo. Oggi, Sabrina è una splendida 50enne, molto sicura di sé, anche grazie all’aiuto di una fisicità importante. Un fisico che non manca mai di mostrare al suo milione di follower su Instagram. Proprio sul social è solita condividere scatti e ... Leggi su chenews (Di martedì 21 settembre 2021)continua a mandare Instagram in tilt. La cantante pubblica unin cui indossa un abito con unovertiginoso.(Instagram)A 53 anni,può vantare un fisico veramente esplosivo. La showgirl non ha nulla in meno rispetto a trent’anni fa, quando negli anni Ottanta spopolava in radio e tv con le sue hit. Indimenticabile Boys o la canzone Siamo donne interpretata a Sanremo insieme a Jo Squillo. Oggi,è una splendida 50enne, molto sicura di sé, anche grazie all’aiuto di una fisicità importante. Un fisico che non manca mai di mostrare al suo milione di follower su Instagram. Proprio sulè solita condividere scatti e ...

Advertising

_cazzzvuoii_ : Festival Sanremo 1991 Sabrina Salerno e Jo Squillo cantano “Siamo Donne” #gfvip - gianpy_italy : RT @il__johnny: #InstaJohnnyCup DELUXE Vota e Retwitta ??@ Menzione speciale per Sabrina Salerno ???? Immagini per meditare ?? - IlBona : RT @il__johnny: #InstaJohnnyCup DELUXE Vota e Retwitta ??@ Menzione speciale per Sabrina Salerno ???? Immagini per meditare ?? - il__johnny : RT @il__johnny: #InstaJohnnyCup DELUXE Vota e Retwitta ??@ Menzione speciale per Sabrina Salerno ???? Immagini per meditare ?? - VincenzoOrab96 : RT @il__johnny: #InstaJohnnyCup DELUXE Vota e Retwitta ??@ Menzione speciale per Sabrina Salerno ???? Immagini per meditare ?? -