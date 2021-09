RoundItaly Genova-Trieste | Day 5 | ora la flotta risale l’Adriatico

(Di martedì 21 settembre 2021) Quinto giorno di navigazione per i cinque equipaggi iscritti allaRegatta 2021. Dopo il passaggio sullo Stretto di Messina, alla quinta notte di regata, le prime quattro barche si sono lasciate alle spalle il secondo gate di Santa Maria di Leuca dopo una velocissima traversata del Mar Ionio. Qui hanno tutti trovato ottime velocità per coprire così le 160 miglia da Capo Spartivento a Leuca in poco meno di 24 ore.: Maxi Pendragon primo al faro di Leuca Il primo ad arrivare al faro di Leuca, dopo una galoppata con vento al traverso con punte a 24 nodi, è stato il Maxi Pendragon di Alberini che ha passato il secondo waypoint obbligato della regata alle 04:50:00 di questa notte. Dietro di lui, alle 10:24:27 è stato il turno di Karnak di ...

Trieste, 20 settembre 2021 – A Trieste si entra nel vivo: mentre mancano dieci giorni alla chiusura delle iscrizioni per la Barcolana53 presented by Generali, prevista come da Bando di regata il 30 se ...