(Di martedì 21 settembre 2021)– Unache agiva dietro la copertura di un’ Associazione culturaledalla Polizia di Stato nel quartiere Tor Fiscale. Nell’ambito dei controlli di natura amministrativa, che la Divisione specializzata della Questura di, insieme ai Distretti e ai commissariati dislocati sul territorio, opera quotidianamente, gli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, da alcuni giorni tenevano sotto osservazione un capannone sito in via di Torre Branca adibito ufficialmente ad Associazione Culturale, gestito e frequentato prevalentemente da cittadini sudamericani. Il controllo è scattato alle 2 circa della notte tra venerdì e sabato. Gli agenti si sono trovati davanti una vera e propriacon musica ad alto volume, luci stroboscopiche e ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, scoperta discoteca abusiva: alcol, cocaina e clienti senza mascherina - Roma__SPQR : La discoteca abusiva scoperta a Tor Fiscale con la birra venduta in casse e cocaina sniffata nel locale… - AnsaRomaLazio : Scoperta discoteca abusiva a Roma, scatta chiusura. dietro copertura di associazione culturale #ANSA - AnonimoNero : @simonesalvador Da Mattarella subito !!! E carrozza scoperta per fare il bagno di folla a Roma - Lazio_TV : Il locale agiva dietro la copertura di un'Associazione culturale nel quartiere Tor Fiscale. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma scoperta

... in Turchia, per poi dirigersi alladi Rodi ed Heraklion, in Grecia. Nell'inverno 2022 - ... che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo, Civitavecchia/. Le crociere di ...Turismo e cultura, quattro trekking alladel territorio reatino TurismoUna discoteca abusiva che agiva dietro la copertura di un’ Associazione culturale scoperta dalla Polizia di Stato nel quartiere Tor Fiscale. Nell’ambito dei controlli di natura amministrativa, che la ...Cocaina, luci stroboscopiche, palloncini, musica ad alto volume, tutti a ballare oppure buttati sui divanetti. Violate tutte le norme anti covid. Che altro? Uscite di sicurezza bloccate.