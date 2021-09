Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi, arriva Smalling (Di martedì 21 settembre 2021) Se da una parte c'è Rui Patricio, autore di una stagione fino a qui straordinaria, dall'altra c'è una difesa, o per meglio dire una fase difensiva, che non sembra quella classica di Mourinho. La Roma, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 settembre 2021) Se da una parte c'è Rui Patricio, autore di una stagione fino a qui straordinaria, dall'altra c'è una, o per meglio dire una fase difensiva, che non sembra quella classica di Mourinho. La, ...

Advertising

PagineRomaniste : #Roma, cercasi leader per la difesa: #Mou sorridi, arriva #Smalling #ASRoma LaGazzettaDelloSport - forzaroma : Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi, arriva Smalling #ASRoma - sportli26181512 : Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi, arriva Smalling: Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi,… - LAROMA24 : Roma, cercasi leader per la difesa: Mou sorridi, arriva Smalling #AsRoma - Gazzetta_it : #Roma, solidità difensiva cercasi: serve il miglior #Smalling, quasi pronto al rientro #RomaUdinese -