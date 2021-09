Roberto Caldara – Anna Cardella candidati al Municipio II

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 settembre 2021) Con lo slogan: “Crediamo nei nostri progetti a tal punto da volerli realizzare” entra nel vivo la campagna elettorale nelII di Roma dei due. In una nota, riassumono i tratti salienti del loro programma elettorale. Programma: – Attuazione di politiche a sostegno delle persone disabili ed anziane. – Attenzione nei riguardi di commercianti, artigiani e liberi professionisti che versino in stato di difficoltà per l’effetto della pandemia covid – 19. – Cura del verde pubblico, pulizia, decoro e sicurezza delle strade, manutenzione alberi, valorizzazione di parchi e ville. – Potenziamento dell’illuminazione pubblica per aumentare visibilità e sicurezza. – Eliminazione del degrado nella zona limitrofa alla ...