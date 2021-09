Ritrovato dai soccorritori di Sappada, nella notte, l’escursionista disperso (Di martedì 21 settembre 2021) Alle 22 di ieri i soccorritori di Sappada hanno udito dei richiami e alle 23 circa hanno Ritrovato il disperso. La posizione era molto più in alto e verso ovest rispetto al laghetto di pesca sportiva, in direzione del bivacco Damiana del Gobbo. L’uomo, un padovano del 1971, invece di portarsi verso est aveva proseguito dritto per un canale all’inizio erboso poi con salti di roccia e lì si è bloccato. Il laghetto lo aveva descritto vicino ma in realtà mancava quasi un’ora . Alla fine ha fatto il giro per il Passo dell’arco e il Bivacco Damiana del Gobbo ed era in rientro. L’intervento si è concluso poco dopo la mezzanotte. La dinamica: dalle 18.30 di lunedì la stazione di Sappada era stata impegnata con quasi tutti i suoi uomini, 11 tecnici , nelle ricerche di un uomo che ha ... Leggi su udine20 (Di martedì 21 settembre 2021) Alle 22 di ieri idihanno udito dei richiami e alle 23 circa hannoil. La posizione era molto più in alto e verso ovest rispetto al laghetto di pesca sportiva, in direzione del bivacco Damiana del Gobbo. L’uomo, un padovano del 1971, invece di portarsi verso est aveva proseguito dritto per un canale all’inizio erboso poi con salti di roccia e lì si è bloccato. Il laghetto lo aveva descritto vicino ma in realtà mancava quasi un’ora . Alla fine ha fatto il giro per il Passo dell’arco e il Bivacco Damiana del Gobbo ed era in rientro. L’intervento si è concluso poco dopo la mezza. La dinamica: dalle 18.30 di lunedì la stazione diera stata impegnata con quasi tutti i suoi uomini, 11 tecnici , nelle ricerche di un uomo che ha ...

