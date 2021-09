Risultati e classifica Serie A live | Inter e Atalanta | vittorie pesanti

(Di martedì 21 settembre 2021): tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata diA che si svolgerà tra martedì 21 e giovedì 23 settembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo del martedì tra Bologna-Genoa, ma il match clou è in serata con l’impegnata a Firenze. Mercoledì tocca a Juve e Milan in sfide sulla carta agevoli contro Spezia e Venezia, mentre giovedì la capolista Napoli sarà impegnata al Ferraris contro la Samp. A chiudere il programma Roma-Udinese, con la Lazio in campo invece contro il Torino di Juric. Martedì 21 settembre Bologna-Genoa 2-2 (49? Hickey, 55? Destro, 85? rig. Arnautovic, ...

Quinta vittoria di fila per il Pisa, che batte il Monza e resta in testa allaa punteggio pieno. Colpo dell'Ascoli sul campo dell'Alessandria; Lapadula trascina il Benevento con una tripletta. Vincono Lecce, Cosenza e Spal, Galabinov salva la Reggina contro il ...Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della quinta giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata di Serie B che ...Come annunciato mesi fa, la querelle tra i soci fondatori del Palermo F.C., squadra che attualmente milita nel campionato di Serie C, è finita in tribunale. L’italo-americano Tony Di Piazza ha trascin ...Mario Balotelli show in Turchia. Mario Balotelli è stato il grande protagonista del pirotecnico 3-3 ottenuto dal suo Adana Demirspor in casa dei campioni di Turchia del Besiktas.