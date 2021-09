Rissa alle Poste, arrestato candidato sindaco No Vax (Di martedì 21 settembre 2021) Ugo Rossi, aspirante sindaco di Trieste per il Movimento 3V, è stato coinvolto in una colluttazione fuori da un ufficio postale. A scatenare il parapiglia, una mascherina non indossata. Un carabiniere è stato ferito e trasportato in ospedale Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Ugo Rossi, aspirantedi Trieste per il Movimento 3V, è stato coinvolto in una colluttazione fuori da un ufficio postale. A scatenare il parapiglia, una mascherina non indossata. Un carabiniere è stato ferito e trasportato in ospedale

Advertising

Rodica17957578 : RT @ElioLannutti: Dopo la batosta che prenderà alle amministrative nel centrodestra riesploderà la rissa per il Quirinale - bolartur : RT @ElioLannutti: Dopo la batosta che prenderà alle amministrative nel centrodestra riesploderà la rissa per il Quirinale - ElioLannutti : Dopo la batosta che prenderà alle amministrative nel centrodestra riesploderà la rissa per il Quirinale - ilpodsport : #AltriSport Taranto, rissa e stop alle corse #ilpodsport - VaneGenevieve : RT @bagnotrash: Alex sta spingendo Antilope a non incassare tutto ma a reagire alle dichiarazioni di Soleil LUI LAVORA PER NOI VUOLE LA R… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa alle Rissa alle Poste, arrestato candidato sindaco No Vax Pare che a scatenare il parapiglia sia stata, secondo le prime ricostruzioni, una discussione sulle mascherine sfociata in rissa. Trieste, mezzogiorno circa. In un ufficio postale una signora di ...

È stato arrestato il no - vax candidato sindaco di Trieste che fa a botte all'ufficio postale Rossi ha con sè un megafono, con cui, tra le altre cose, invita la cittadinanza ad 'alzare la testa' riferendosi alle restrizioni causate dal green pass. Seguono alcuni momenti concitati in cui le ...

Taranto, rissa e stop alle corse Corriere dello Sport Rissa alle Poste, arrestato candidato sindaco No Vax Ugo Rossi, aspirante sindaco di Trieste per il Movimento 3V, è stato coinvolto in una colluttazione fuori da un ufficio postale. A scatenare il parapiglia, una mascherina non indossata. Un carabiniere ...

Il no-vax candidato sindaco di Trieste che fa a botte all'ufficio postale AGI - Il candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi (Movimento 3V) è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato coinvolto in disordini davanti all'Ufficio postale di San Giovanni, un popoloso rione d ...

Pare che a scatenare il parapiglia sia stata, secondo le prime ricostruzioni, una discussione sulle mascherine sfociata in. Trieste, mezzogiorno circa. In un ufficio postale una signora di ...Rossi ha con sè un megafono, con cui, tra le altre cose, invita la cittadinanza ad 'alzare la testa' riferendosirestrizioni causate dal green pass. Seguono alcuni momenti concitati in cui le ...Ugo Rossi, aspirante sindaco di Trieste per il Movimento 3V, è stato coinvolto in una colluttazione fuori da un ufficio postale. A scatenare il parapiglia, una mascherina non indossata. Un carabiniere ...AGI - Il candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi (Movimento 3V) è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato coinvolto in disordini davanti all'Ufficio postale di San Giovanni, un popoloso rione d ...