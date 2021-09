Ricerca Orangogo | aumentano ricerche online di sport paralimpici

(Di martedì 21 settembre 2021) Una community crescente, rilevante e digitale quella che sta incrementando ledianche sotto la spinta dei Giochi di Tokyo . Stando ai dati diffusi da, il motore didegliin Italia, si cercano soprattutto i corsidi tennistavolo, nuoto e atletica e ad interessare, settori che contano nel nostro Paese oltre 22.500 tra associazioni e societàive in più di 1.500 comuni italiani. Secondo la, soltanto nel nostro Paese le persone con disabilità, cioè che soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali, sono circa 3 milioni e 100mila; di queste solo il 9,1% pratica, il 14,4% si dedica ad ...

Adnkronos

I dati raccolti dalla piattaforma Orangogo, il motore di ricerca degli sport in Italia nato a Torino, rivelano un aumento delle ricerche online di sport paralimpici, soprattutto per quanto riguarda i corsi di tennistavolo, nuoto e atletica.