Red Ronnie si rifiuta di mostrare il green pass e non lo fanno entrare al museo | VIDEO (Di martedì 21 settembre 2021) Red Ronnie è tornato all’attacco del green pass, in una esibizione di competenze e garanzie costituzionali che sarebbero stucchevoli quand’anche fosse Sabino Cassese a riproporle. “Non ci hanno fatto entrare al museo di Messina. Stamattina, come detto stanotte nel VIDEO da Art Gallery fadibe’, Fabio Di Bella voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. Ma all’ingresso ci hanno chiesto di esibire il pass verde – scrive sul suo profilo Facebook il conduttore televisivo -. Io ho detto che ce l’avevo (e ce l’ho perché ieri ho fatto tampone per prendere l’aereo) ma che non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy”. L’ennesima persona che scrive su Facebook, piattaforma privata ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Redè tornato all’attacco del, in una esibizione di competenze e garanzie costituzionali che sarebbero stucchevoli quand’anche fosse Sabino Cassese a riproporle. “Non ci hanno fattoaldi Messina. Stamattina, come detto stanotte nelda Art Gallery fadibe’, Fabio Di Bella voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. Ma all’ingresso ci hanno chiesto di esibire ilverde – scrive sul suo profilo Facebook il conduttore televisivo -. Io ho detto che ce l’avevo (e ce l’ho perché ieri ho fatto tampone per prendere l’aereo) ma che non intendevo mostrarlo perché la Costituzione ritiene lo stato di salute di un cittadino un dato sensibile protetto dalla privacy”. L’ennesima persona che scrive su Facebook, piattaforma privata ...

