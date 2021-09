Red Bull Neymar Jr’s Five: il team Bollicine vince la tappa di Salerno e va alla finale nazionale (Di martedì 21 settembre 2021) Red Bull Neymar Jr’s Five: tante le sfide presso il campo del parco “Ciampa di Cavallo”, situato nella zona orientale della città. La squadra vincitrice si è imposta per 5-2 sul team Pastena Regna. La seconda tappa del Red Bull Neymar Jr’s Five è andata in archivio. Grandissimo entusiasmo per l’arrivo del torneo di calcio Leggi su 2anews (Di martedì 21 settembre 2021) Red: tante le sfide presso il campo del parco “Ciampa di Cavallo”, situato nella zona orientale della città. La squadra vincitrice si è imposta per 5-2 sulPastena Regna. La secondadel Redè andata in archivio. Grandissimo entusiasmo per l’arrivo del torneo di calcio

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull MotoGP, test Misano 2021: Zarco il più veloce, sesto tempo per Quartararo TEMPI TEST MISANO 2021 Johann Zarco (Pramac Racing) - 1'33 895 Stefan Bradl (Team Honda HRC) + 0 385 Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) + 1 598 Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 4 126 ...

L'editoriale del Direttore: Duelli e feste che passano alla storia E inserito in questo contesto il crash di Monza rappresenta una sorta di non ritorno nella lotta che vede contrapposte Red Bull e Mercedes , Verstappen e Hamilton , Horner - Marko e Wolff . Duri che ...

Red Bull Powertrains prende forma, Yamamoto: "Autonomi dal 2023"

Red Bull: si pensa la PU 4 per Verstappen già a Sochi? La squadra di MIlton Keynes potrebbe sfruttare le tre posizioni di penalizzazione di Max in griglia di partenza per il crash di Imola, per introdurre sulla RB16B dell'olandese il quarto motore stagion ...

