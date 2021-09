Real Madrid-Maiorca | pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 21 settembre 2021) Ilcercherà di continuare il suo forte inizio di stagione della Liga mercoledì 22 settembre, quando accoglierà il, neopromosso, al Santiago Bernabeu. Non avendo perso nessuna delle prime cinque partite, la squadra di Carlo Ancelotti si trova in vetta alla classifica della Liga, mentre gli avversari si sono adattati bene alla vita nella massima serie, occupando attualmente l’ottavo posto con otto punti. Il calcio di inizio diè previsto alle 22. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Dopo la partenza di Zinedine Zidane durante l’estate, ilha riportato Carlo Ancelotti per ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Mandarlo in panchina complicherebbe una trattativa tutta in salita, vista l'intenzione del calciatore di trasferirsi alda svincolato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ...1 Marco Asensio , esterno offensivo del, chiede più spazio a Carlo Ancelotti. Come riporta Cadena Ser , sul giocatore ci sono diverse squadre: Juve e Milan ci stanno pensando.Pure Alessio Romagnoli potrebbe trasferirsi alla Juventus, anche lui è in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Il difensore italiano potrebbe essere il sostituto di ...Sesta giornata della Liga, i Blancos cercano la fuga mentre gli ospiti vogliono tornare a sorridere ma serve l’impresa: ecco i nostri consigli ...