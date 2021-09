Raoul Bova è il nuovo protagonista di Don Matteo | il suo personaggio si chiamerà Don Massimo

(Di martedì 21 settembre 2021) In questi giorni, la casa produttrice di Donsta lavorando alla nuova edizione della fiction. Proprio oggi, dopo 22 anni di onorata carriera nella fiction, Terence Hill ha registrato la sua ultima scena. Da domani invece, entrerà sul set ilvolto dello sceneggiato:. Per l’attore è pronto un ruolo inedito.è ildi Don: domani il primo ciak Quella di oggi è una giornata molto importante per i fan di Don. Terence Hill,per oltre 20 anni dello sceneggiato, ha girato la sua ultima scena sul set della fiction, condividendo uno scatto che ha fatto commuovere i fan. Sempre nelle ultime ore, il...

Da mesi ormai si parla della notizia che vuole Terence Hill fuori dal cast dello sceneggiato , sostituito da. Lo scorso giugno, l'attore aveva spiegato rilasciato un'intervista per il ...Una decisione, quella dell'attore, che era stata annunciata in estate, quando le voci sull'arrivo diavevano reso impossibile mantenere ancora il segreto. Ieri, a 21 anni dalla messa in ...Dopo oltre 250 episodi e a 20 anni dalla prima messa in onda, Terence Hill dà l’addio a “Don Matteo”. La fortunata e longeva serie di Rai 1 saluta, dunque, il suo attore pr ...Terence Hill, dopo 22 anni, ha detto addio a Don Matteo e il suo ultimo ciak è stato salutato da tutti i compagni di viaggio e dal produttore Luca Bernabei: ecco foto e video dal set. Dopo 250 episodi ...