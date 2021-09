Advertising

nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: Rampini: fermare Pechino. Un altro virus minaccia il mondo: la crisi Evergrande - EnricoGaiani : RT @SecolodItalia1: Rampini: fermare Pechino. Un altro virus minaccia il mondo: la crisi Evergrande - SecolodItalia1 : Rampini: fermare Pechino. Un altro virus minaccia il mondo: la crisi Evergrande - top10libri_it : Novità #9: Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l'Occidente Federico Rampini editore Mondadori EUR 19.0 - ulixtulix : @fforzano o RAMPINI col suo libercolo FERMARE PECHINO? -

Ultime Notizie dalla rete : Rampini fermare

Secolo d'Italia

Federico, naturalizzato americano (oggi abita tra New York e la California), ha vissuto per anni in ... Per Mondadori ha appena pubblicato un libro il cui titolo dice già tutto:Pechino . ...FEDERICOHA SCRITTO UN LIBRO ELOQUENTE CHE INVITO TUTTI A COMPRARE ED A LEGGERE PER CERCARE ... IL LIBRO:PECHINO ovvero capire la CINA PER SALVARE L'OCCIDENTE. 'Questo libro è un ...Federico Rampini, naturalizzato americano (oggi abita tra New York e la California), ha vissuto per anni in Cina, dove è stato corrispondente per La Repubblica, di cui è editorialista. Per Mondadori h ...L'autore di "Fermare Pechino": "Il Dragone non è una potenza pacifica. E l'Occidente è debole" Federico Rampini, naturalizzato americano (oggi abita tra New York e la California), ha vissuto per anni ...