Raid ' No vax' | imbrattati i muri di 5 cimiteri a Cuneo

(Di martedì 21 settembre 2021) Scritte "No vax" in vernice rossa su 4dia Busca (paese a 15 km di distanza) sono comparse la scorsa.esterni e gli ingressi con i simboli della 'w' in un cerchio e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raid vax

ANSA Nuova Europa

Scritte "No" in vernice rossa su 4 cimiteri di Cuneo a Busca (paese a 15 km di distanza) sono comparse la ... 'vaccinatevi, qui c'è posto' Ilvandalico è stato condannato dalle due ...... con il motore ancora caldo, con le targhe originali, poiché durante ilsull'auto erano state ... A Bari +60% Attualità 21 Set 2021 Puglia, dottoressa noa casa senza stipendio. Tar respinge ...Scritte "No vax" in vernice rossa su 4 cimiteri di Cuneo a Busca (paese a 15 km di distanza) sono comparse la scorsa. (ANSA) ...Le scritte, realizzate con vernice rossa, sono comparse nella notte. Il sindaco Marco Gallo: "Gesto inqualificabile" ...