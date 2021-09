Quella destra “texana” di Napoli che vota per il comunista Bassolino (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Questa mattina, l’editoriale in prima pagina di Antonio Polito sul Corriere della Sera, iniziava con questa domanda: “La destra del futuro sarà texana?”. A Napoli, in vista delle prossime elezioni comunali, ci si potrebbe anche chiedere la destra dura e pura – Quella texana – per chi, tra i candidati sindaco, è pronta davvero a spendersi. Perchè non solo Amedeo Laboccetta, il presidente di Polo Sud, nonchè volto storico della destra partenopea. Non solo Alessandra Mussolini. Non solo l’ex ministro di Berlusconi Giuliano Urbani hanno dichiarato apertamente la loro simpatia per Antonio Bassolino, anzichè per il candidato del centrodestra Catello Maresca. Ma, nel sottobosco della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Questa mattina, l’editoriale in prima pagina di Antonio Polito sul Corriere della Sera, iniziava con questa domanda: “Ladel futuro sarà?”. A, in vista delle prossime elezioni comunali, ci si potrebbe anche chiedere ladura e pura –– per chi, tra i candidati sindaco, è pronta davvero a spendersi. Perchè non solo Amedeo Laboccetta, il presidente di Polo Sud, nonchè volto storico dellapartenopea. Non solo Alessandra Mussolini. Non solo l’ex ministro di Berlusconi Giuliano Urbani hanno dichiarato apertamente la loro simpatia per Antonio, anzichè per il candidato del centroCatello Maresca. Ma, nel sottobosco della ...

