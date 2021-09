Qualificazioni Mondiali | l’Italia Femminile strapazza la Croazia | è 5-0

(Di martedì 21 settembre 2021)Italia: le azzurreno le avversarie vincendo 5-0 nel match valido per le, dopo la rotonda vittoria con la Moldavia, prosegue nel modo il proprio cammino nelleaidel 2023. 5-0 a domicilio alla, in una partita caratterizzata da una lunghissima interruzione causata da un guasto all’impianto di illuminazione. Reti di Gama, Giacinti (doppietta), Girelli e Cernoia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Nazionale italiana di calcio femminile travolge 5 - 0 la Croazia nel match valevole per leai2023 e balza al comando del proprio girone con 6 punti. Il commissario tecnico Milena Bertolini, al termine della partita, si è detta soddisfatta della prestazione delle ...L'Italia del calcio femminile ha vinto per 5 - 0 in casa della Croazia in una partita del gruppo G delleaidel 2023. Azzurre a segno nel primo tempo con il capitano Sara Gama e con Valentina Giacinti e nella ripresa ancora con Giacinti, Cristiana Girelli e, su rigore, con ...Le Azzurre di Milena Bartolini vincono 5-0 a Karlovac e restano a punteggio pieno: a segno Gama, Cernoia, Girelli e Giacinti, autrice di una doppietta.Croazia-Italia 0-5, le parole del ct azzurro Milena Bertolini: "Non era facile fare cinque gol, le ragazze sono state brave" ...