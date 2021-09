Puglia | consiglio regionale | abrogato il tfm Il voto unanime

(Di martedì 21 settembre 2021) Era stato reintrodotto con un emendamento due mesi fa. È statocon un emendamento oggi. Il trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali sparisce dal bilancio della Regioneall’unanimità. Che strano, a luglio andava bene quasi a tutti. L'articoloil tfm Il proviene da Noi Notizie..

Hanno scelto di essere processati con rito abbreviato l'ex sindaco e l'ex presidente del... Si sono costituiti parte civile la Regionee il Comune di Carovigno, commissariato per ...... capogruppo de 'LaDomani' - mi auguro si scriva la parola fine sulla vicenda del trattamento di fine mandato, che per settimane ha messo alla gogna l'interoregionale dellaEra stato reintrodotto con un emendamento due mesi fa. È stato abrogato con un emendamento oggi. Il trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali sparisce dal bilancio della Regione Puglia.All'unanimità il Consiglio regionale della Puglia ha abrogato il Trattamento di fine mandato (Tfm) reintrodotto lo scorso 27 luglio ...