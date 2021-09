Profumi di nicchia | le novità a Pitti Fragranze 2021

(Di martedì 21 settembre 2021) Idisono da sempre, genderless. O unisex. Contemporanei e concentrati, più di ogni altra categoria olfattiva, sono creazioni artistiche che hanno un legame strettissimo con la realtà. Le, presentate arispecchiano interamente la loro natura sfaccettata. Sempre più trasversali e inclusivi, hanno preso forza durante la pandemia. Per assurdo, proprio quando abbiamo dovuto coprire il naso con la mascherina, è nata l’esigenza di svilupparesempre più innovative e differenti. La pandemia non ha frenato la nascita dei, anzi, l’ha promossa (e dopo vedremo perché). Secondo un trend che è proprio anche della skincare. È cresciuta l’esigenza di andare a ritrovare la qualità delle materie prime. ...

Advertising

ElenaBordoni : i francesi amano fumare, indossare profumi di nicchia non commerciali, togliere le scarpe mentre sono seduti al bar… - apollonovich : @tabata963 @onevoicetosing @Agenzia_Ansa Signora, la vera trovata marketing è la distinzione tra maschio/femmina de… -

Ultime Notizie dalla rete : Profumi nicchia

LA NAZIONE

Si tratta di un'etichetta, che in questa versione di, valorizza l'anima dell'azienda con il ... con un bassissimo contenuto di zuccheri, ma ugualmente ricco di aromi e, caratterizzato ...Dalla Russia, Yulia Vinogradova firma con Metaphysica i suoi primidedicati alle esperienze ... Seguono le proposte profumiere di alcune aziende del settore e digeografica. Roja Parfums ...Firenze, 19 settembre 2021 - Profumare la danza. E' questa l'ultima sfida di Roberto Capucci, couturier maximo, 91 anni di energia pura e fantasia, tenacia e vigore creativo, a Firenze per Pitti Fragr ...Profumare la danza. E’ questa l’ultima sfida di Roberto Capucci, couturier maximo, 91 anni di energia pura e fantasia, tenacia e vigore creativo, a Firenze per Pitti Fragranze, edizione numero 19 che ...