Prodi difende Berlusconi | «Perizia psichiatrica? Follia all?italiana»

(Di martedì 21 settembre 2021) «Proporre unaperè una delle ennesime follie dell?Italia». A scandire queste parole in difesa del Cavaliere non è né Antonio...

A gennaio, quando Giuseppe Conte era alla ricerca disperata di voti per tenere in piedi il suo governo e si vagheggiava l'ipotesi che il leader di Forza Italia potesse sostenerlo,fu tra i ...Lui sembra aver colto il suggerimento e assicura: "Quando parla, va sempre ascoltato. Sarà così anche stavolta". Intanto, ora nella Lega parola d'ordine è parlare di altro, che non sia il green ...Il Prof difende l’antico avversario. E chiude sul Colle: "Sarei un incosciente". Critiche al Pd, la replica di Letta: su lavoro e giustizia sociale faremo di più ...«Proporre una perizia psichiatrica per Berlusconi è una delle ennesime follie dell’Italia». A scandire queste parole in difesa del Cavaliere non è né ...