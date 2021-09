Proclami di pace e carezze all' Europa Biden all' Onu | Nuova era di diplomazia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 settembre 2021) “La mia amministrazione” vuole aprire “unaera di” dopo la fine della guerra in Afghanistan e “guiderà il mondo verso un futuro più pacifico”: lo ha detto Joenel suo primo intervento all’Assemblea generale dell’Onu. Un futuro, ha aggiunto, che dipende comunque dalla capacità di agire insieme. “Dobbiamo aprire unaera di, di aiuti per sostenere le persone nel mondo e per difendere la democrazia”. Nel suo attesissimo discorso al Palazzo di Vetro, a poche settimane dal ritiro da Kabul e a pochi giorni dalle firma del patto Aukus con Regno Unito e Australia, il presidente americano ha dispensatodiagli alleati europei, rimasti spiazzati e delusi dal decisionismo di Washington. “L’Ue è un ...