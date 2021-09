Prima si rovina alle slot, poi impugna il coltello e rapina il gestore della sala: fermato nordafricano (Di martedì 21 settembre 2021) nordafricano 40enne perde denaro alle slot. Alla fine, infuriato, rapina il gestore del locale in cui ha trascorso tutta la notte fino alle 5.30 del mattino. Quando, uscito e rientrato nell’arco di mezzora, torna nella sala armato di coltello e svuota la cassa del “Big one”, di via Roma a Civitavecchia. L’uomo, un immigrato residente in città, aveva trascorso tutta la notte all’interno del locale a giocare alle slot, fino alle 5.30 del mattino. Ma quando, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha lasciato il locale probabilmente aveva già deciso di farci ritorno subito dopo. Poco Prima delle 6. Completamente travisato. E armato di un grosso coltello ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021)40enne perde denaro. Alla fine, infuriato,ildel locale in cui ha trascorso tutta la notte fino5.30 del mattino. Quando, uscito e rientrato nell’arco di mezzora, torna nellaarmato die svuota la cassa del “Big one”, di via Roma a Civitavecchia. L’uomo, un immigrato residente in città, aveva trascorso tutta la notte all’interno del locale a giocare, fino5.30 del mattino. Ma quando, ripreso dtelecamere di sorveglianza, ha lasciato il locale probabilmente aveva già deciso di farci ritorno subito dopo. Pocodelle 6. Completamente travisato. E armato di un grosso...

Prima si rovina alle slot, poi impugna il coltello e rapina il gestore della sala: fermato nordafricano

