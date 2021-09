Prima settimana di scuola: a Bergamo 10 classi in quarantena (Di martedì 21 settembre 2021) Bergamo. Sono già 10 le classi in quarantena in provincia di Bergamo a una settimana dall’inizio della scuola. Nel consueto report prodotto dall’Ats di Bergamo emerge come siano gli asili i più colpiti, con quattro classi in isolamento: segue la Primaria con tre, la secondaria con due e le superiori con una. Dal 13 al 19 settembre sono stati effettuati 1.218 tamponi a studenti e personale scolastico, che hanno fatto emergere 8 persone positive (lo 0,65%). Un inizio simile a quello dello scorso anno scolastico, quando dal 14 al 24 settembre fu imposta la quarantena a 9 classi, in seguito alla scoperta di 9 casi positivi: in quei primi 10 giorni di ritorno sui banchi, però, furono effettuati 2.569 ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021). Sono già 10 leinin provincia dia unadall’inizio della. Nel consueto report prodotto dall’Ats diemerge come siano gli asili i più colpiti, con quattroin isolamento: segue laria con tre, la secondaria con due e le superiori con una. Dal 13 al 19 settembre sono stati effettuati 1.218 tamponi a studenti e personale scolastico, che hanno fatto emergere 8 persone positive (lo 0,65%). Un inizio simile a quello dello scorso anno scolastico, quando dal 14 al 24 settembre fu imposta laa 9, in seguito alla scoperta di 9 casi positivi: in quei primi 10 giorni di ritorno sui banchi, però, furono effettuati 2.569 ...

