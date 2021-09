Preparativi del matrimonio: da dove si comincia? (Di martedì 21 settembre 2021) Immaginate i Preparativi del matrimonio, provate per qualche secondo a pensare a quante cose vadano organizzate. Ora trasferite tutti questi pensieri nella testa di una futura sposa e tirate voi la conclusione! Insomma, smaltita la romantica sbornia del “sono ufficialmente fidanzata”, “sì, ho davvero l’anello al dito“, bisogna passare all’atto pratico. Che è un mix di preoccupazioni, ansie, scadenze, priorità, scelte. I dubbi sono moltissimi. I Preparativi oscillano tra “voglio qualcosa di semplice” e “voglio qualcosa di unico”. Ma anche tra “voglio qualcosa di originale” e “non voglio nulla di pacchiano”. Da dove si comincia? Partiamo dalle priorità! La data Prima ancora dei Preparativi bisogna scegliere un periodo. E una data. Noi ovviamente l’abbiamo scelta perchè altrimenti ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 21 settembre 2021) Immaginate idel, provate per qualche secondo a pensare a quante cose vadano organizzate. Ora trasferite tutti questi pensieri nella testa di una futura sposa e tirate voi la conclusione! Insomma, smaltita la romantica sbornia del “sono ufficialmente fidanzata”, “sì, ho davvero l’anello al dito“, bisogna passare all’atto pratico. Che è un mix di preoccupazioni, ansie, scadenze, priorità, scelte. I dubbi sono moltissimi. Ioscillano tra “voglio qualcosa di semplice” e “voglio qualcosa di unico”. Ma anche tra “voglio qualcosa di originale” e “non voglio nulla di pacchiano”. Dasi? Partiamo dalle priorità! La data Prima ancora deibisogna scegliere un periodo. E una data. Noi ovviamente l’abbiamo scelta perchè altrimenti ...

Advertising

Hattila79 : @me_deae Non si è preso nemmeno la briga di mettere una foto più allegra , magari dove eravano presenti tutti e tre… - Libero41316546 : @Daniela_Galea Idem ma come fai a parlare così del tuo fidanzato futuro marito che poi veramente vergognoso c'è dop… - MolinaSus : RT @riccardofrizza: Fervono i preparativi per l'inaugurazione della stagione n.?? del @Teatro_Real di Madrid il 23 settembre alle ore 1930.… - Fabiorapiti : I preparativi del matrimonio della Leone . Un’altro sogno che s’infrange.???? - Novacula_Occami : RT @vecchiotac: A che punto siamo dei preparativi per i primi 100 giorni del governo talebano? -