Premier Pakistan | vietare istruzione a donne è anti - islamico

(Di martedì 21 settembre 2021) Il primo ministroo Imran Khan ha affermato che impedire alledi accedere all'in Afghanistan non sarebbe in linea con i dettati dell'Islam. In un'intervista con la BBC, Khan ...

ANSA Nuova Europa

Khan ha anche affermato che l'Afghanistan non dovrebbe ospitare terroristi che potrebbero minacciare la sicurezza del. . 21 settembre 2021... incontrando ilgiapponese Shinzo Abe ancora prima del suo insediamento, e l'indiano ... E in tutti i paesi intorno alla Cina, tranne il, che non riceverà più un centesimo da Biden .Il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che impedire alle donne di accedere all'istruzione in Afghanistan non sarebbe in linea con i dettati dell'Islam. (ANSA) ...Baradar, tra i fondatori del movimento armato che si ispira a una versione estremista dell'islam, è stato colui che ha negoziato gli accordi di pace con gli Stati Uniti ...