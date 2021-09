Prato, arresto del prete: l’avvocato, «nuova accusa è solo ipotesi» (Di martedì 21 settembre 2021) Sull'arresto di don Francesco Spagnesi, il prete di Prato accusato di appropriazione indebita e traffico di droga, è intervenuta l'avvocato difensore, Federico Febbo, il quale ha dichiarato: «La procura sta verificando un'ipotesi, la contestazione non è oggetto di misura cautelare ed è stata formulata per accertare alcuni elementi» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 21 settembre 2021) Sull'di don Francesco Spagnesi, ildito di appropriazione indebita e traffico di droga, è intervenuta l'avvocato difensore, Federico Febbo, il quale ha dichiarato: «La procura sta verificando un', la contestazione non è oggetto di misura cautelare ed è stata formulata per accertare alcuni elementi» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Prato, arresto del prete: l’avvocato, «nuova accusa è solo ipotesi» - Nazione_Prato : Prato, la messa del vescovo all'Annunciazione dopo l'arresto di don Spagnesi - Clau64Claudio : RT @djaniceto: i contenitori destinati a contenere le singole dosi sono bustine di Dragon Ball, il noto manga amatissimo dai più giovani. U… - eduardochino94 : RT @LaRagione_eu: Prato, parroco in arresto per spaccio di #droga. Don Francesco Spagnesi, 40 anni, usava le offerte dei fedeli per comprar… - andreastoolbox : Prato, arresto del prete: fedeli furiosi, 'Gli davamo offerte che spendeva in droga' - Cronaca… -