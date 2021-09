Potere del Bim. Ecco come fare centro con il Pnrr (Di martedì 21 settembre 2021) Complicare semplificando: in Italia non c’è materia che sia stata più colpita dall’eterogenesi dei fini. Quando il legislatore punta alle semplificazioni, è facile che il risultato sia un’ulteriore stratificazione delle norme. Negli ultimi 20 anni si contano più di 40 tra decreti legge, leggi o decreti legislativi di semplificazione. Eppure, soprattutto quando si parla di appalti e opere pubbliche, la matassa risulta sempre più intricata. Ora, però, c’è l’occasione quasi irripetibile del Pnrr e la parola semplificazioni si sposa con l’altra parolina magica del Recovery Plan, ossia digitalizzazione, che poi è la seconda missione per importanza del Piano di ripresa e resilienza. Per quanto riguarda le infrastrutture, il digitale rappresenta il futuro, dalla progettazione al bando di gara, fino al monitoraggio e alla manutenzione durante tutto il ciclo di vita dei ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) Complicare semplificando: in Italia non c’è materia che sia stata più colpita dall’eterogenesi dei fini. Quando il legislatore punta alle semplificazioni, è facile che il risultato sia un’ulteriore stratificazione delle norme. Negli ultimi 20 anni si contano più di 40 tra decreti legge, leggi o decreti legislativi di semplificazione. Eppure, soprattutto quando si parla di appalti e opere pubbliche, la matassa risulta sempre più intricata. Ora, però, c’è l’occasione quasi irripetibile dele la parola semplificazioni si sposa con l’altra parolina magica del Recovery Plan, ossia digitalizzazione, che poi è la seconda missione per importanza del Piano di ripresa e resilienza. Per quanto riguarda le infrastrutture, il digitale rappresenta il futuro, dalla progettazione al bando di gara, fino al monitoraggio e alla manutenzione durante tutto il ciclo di vita dei ...

