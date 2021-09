Positivo al Covid arcivescovo Presov | ha celebrato messa con Papa

(Di martedì 21 settembre 2021) L'metropolita greco - cattolico di, in Slovacchia, Ján Babjak, è risultatoal test per il- 19. L'è stato in contatto con ildurante la sua visita in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, positivo l'arcivescovo Babjak: ha celebrato messa con il Papa #Covid - MurcianoRocco : Il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli ricoverato per una polmonite 5 giorni fa sta bene e risulta negativo a… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Papa Francesco, positivo al Covid l'arcivescovo slovacco Babjak che ha concelebrato col Santo Padre - msn_italia : Papa Francesco, positivo al Covid l'arcivescovo slovacco Babjak che ha concelebrato col Santo Padre - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: Papa Francesco, positivo al Covid l'arcivescovo slovacco Babjak che ha concelebrato col Santo Padre -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid

Adnkronos

L'arcivescovo metropolita greco - cattolico di Presov, in Slovacchia, Ján Babjak, è risultatoal test per il- 19. L'arcivescovo è stato in contatto con il Papa durante la sua visita in Slovacchia della scorsa settimana. Secondo Michal Pavlisinovic, portavoce dell'arcidiocesi di ......il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo che ribadisce anche l'impattodel ... chiedete a medici e infermieri, a chi negli ospedali vede la sofferenza per il. Abbiamo avuto ...IN PIEMONTE HA ADERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE IL 72.7% DEGLI AVENTI DIRITTO. MANCANO 720 MILA PERSONE CHE È FONDAMENTALE RECUPERARE. Il Piemonte ha ormai completato i richiami d ...L'arcivescovo metropolita greco-cattolico di Presov, in Slovacchia, Jan Babjak, che martedì 14 settembre ha concelebrato messa con il Papa, è risultato positivo al Covid ed è ora in quarantena. Babjak ...