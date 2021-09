Pomeriggio 5, lite in tv. L'ospite va fuori di sé, intervengono gli opinionisti: 'Fermati!'. Barbara D'Urso allibita (Di martedì 21 settembre 2021) lite in tv. L'ospite non smette di parlare, intervengono gli opinionisti: ' Fermati! '. Barbara D'Urso allibita. Oggi, nel consueto talk con gli analisti, si è tornati a parlare del green pass per il ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021)in tv. L'non smette di parlare,gli: ''.D'. Oggi, nel consueto talk con gli analisti, si è tornati a parlare del green pass per il ...

Advertising

sandraellep : Ma si é verificata qualche lite dopo oggi pomeriggio o procede tutto tranquillo? #gfvip #gfvip6 - RitaC70 : Pomeriggio 5, lite in diretta. La frase choc dell'ospite spiazza tutti. Barbara D'Urso furiosa: «Ho sentito bene...… - itsmwengo : la lite per i bicchieri il sabato pomeriggio arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità #gfvip - infoitcultura : Pomeriggio 5 lite in diretta tv, Barbara D’Urso non crede alle sue orecchie - BaritaliaNews : Pomeriggio 5 lite in diretta tv, Barbara D’Urso non crede alle sue orecchie -