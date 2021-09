Pirlo pronto per sostituire Koeman al Barcellona? La situazione attuale (Di martedì 21 settembre 2021) L’avventura di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona sembrerebbe avere ormai le ore contate. Il tecnico olandese sarebbe da mesi sulla graticola e dopo l’ennesimo risultato deludente, il 2-2 casalingo contro il Granada, la pazienza del presidente dei blaugana Joan Laporta si sarebbe definitivamente esaurita. É Gerard Moreno, giornalista vicino al Barca, a sganciare la bomba e a rivelare che il favorito a subentrare sulla panchina dei catalani sarebbe Andrea Pirlo. Il tecnico ex Juventus sarebbe a sorpresa il candidato numero uno nelle idee di Laporta per prendere in mano le sorti della squadra. L’unico scoglio sarebbe rappresentato dalla candidatura di Xavi, anche egli in lizza secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv. Andrea Pirlo, futuro al Barcellona? Andrea Pirlo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021) L’avventura di Ronaldsulla panchina delsembrerebbe avere ormai le ore contate. Il tecnico olandese sarebbe da mesi sulla graticola e dopo l’ennesimo risultato deludente, il 2-2 casalingo contro il Granada, la pazienza del presidente dei blaugana Joan Laporta si sarebbe definitivamente esaurita. É Gerard Moreno, giornalista vicino al Barca, a sganciare la bomba e a rivelare che il favorito a subentrare sulla panchina dei catalani sarebbe Andrea. Il tecnico ex Juventus sarebbe a sorpresa il candidato numero uno nelle idee di Laporta per prendere in mano le sorti della squadra. L’unico scoglio sarebbe rappresentato dalla candidatura di Xavi, anche egli in lizza secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv. Andrea, futuro al? Andrea, ...

Ciabattine1234 : Pirlo vincerà la Champions con il Barcellona, ma nessuno è ancora pronto ad accettarlo - Gianpaolo_5 : @Simoneddu No, Pirlo non mi sembra pronto per una panchina così importante. - DamianoCori : RT @Sms_Ita: Juventus-Milan é anche la sfida dei destini incrociati di Andrea #Pirlo e Max #Allegri. Da giocatore (Pirlo) e poi da allenat… - mcbean7 : #JuventusMilan dove sono i criticoni del biennio #sarri/#pirlo che: eh, con #allegri questa la portavamo a casa. se… - DanieleDiStef7 : RT @Sms_Ita: Juventus-Milan é anche la sfida dei destini incrociati di Andrea #Pirlo e Max #Allegri. Da giocatore (Pirlo) e poi da allenat… -