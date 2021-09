Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Gelmini: “Non c’è spazio per sovranismi o scetticismi” (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA – “L’Europa è stata messa alla prova dall’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, ma questa volta la sua risposta è stata tempestiva ed efficace. Di fronte alla sfida del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non c’è spazio per sovranismi o scetticismi. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. E l’Italia deve avere l’ambizione di guidare l’Europa in questo percorso, anche grazie all’autorevolezza del Presidente Draghi”. Lo afferma su Facebook la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA – “L’Europa è stata messa alla prova dall’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, ma questa volta la sua risposta è stata tempestiva ed efficace. Di fronte alla sfida deldinon c’èper. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. E l’Italia deve avere l’ambizione di guidare l’Europa in questo percorso, anche grazie all’autorevolezza del Presidente Draghi”. Lo afferma su Facebook la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella(foto). L'articolo L'Opinionista.

