Pfizer | «Vaccino sicuro ed efficace fra i 5 e gli 11 anni» Presto la richiesta d’autorizzazione

(Di martedì 21 settembre 2021) Il vaccino Pfizer-Biontech ha dimostrato di essere sicuro ed estremamente efficace nei bambini fra i 5 e gli 11 anni. Lo hanno annunciato i due gruppi che lo producono. Disporre presto di un’autorizzazione per quella fascia d’età sarebbe importante per contenere ancora di più la circolazione dell’infezione: negli Stati Uniti, ad esempio, più di un caso su cinque si verifica fra i bambini e la variante Delta ne ha mandati in ospedale e in terapia intensiva più di quanti ce ne fossero mai finiti nelle altre fasi della pandemia.

Domenico Zurlo Ilanti Covid die BioNTech è "ben tollerato" e ha prodotto una risposta immunitaria "robusta" anche tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni: i primissimi dati dopo gli studi clinici aprono ...È iniziata ieri in Italia la somministrazione della terza dose dianti - Covid per i soggetti fragili e a rischio: circa 3 milioni di persone.e BioNTech hanno comunicato che i ...Le dosi di soli 10 microgrammi producono risposte come per gli adolescenti e meno effetti collaterali Il vaccino Pfizer-Biontech ha dimostrato di essere sicuro ed estremamente efficace nei bambini fra ...Benvenuti i risultati e i trial della casa farmaceutica sul vaccino ai più piccoli. Ma per essere certi dell'efficacia delle somministrazioni bisogna attendere i dati consolidati e il parere degli ent ...