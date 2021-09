Pfas in Veneto, la mappa dei veleni: in 51 Comuni alimenti contaminati, dalle albicocche alle uova. Il rapporto tenuto segreto dalla Regione (Di martedì 21 settembre 2021) La Regione Veneto ha tenuto segreti per quattro anni i dati sulla contaminazione alimentare dovuta alle sostanze perfluoroalchilidiche (più noti come Pfas) che inquinano da decenni la falda idrica nelle province di Vicenza, Padova e Verona. Dopo aver ottenuto ad aprile dal Tar la pubblicizzazione del “Piano di campionamento degli alimenti” effettuato nel 2016-17, che riguarda gli effetti del più vasto inquinamento di questa natura che si sia registrato in Veneto, il movimento Mamme No Pfas e Greenpeace hanno diffuso i risultati, che indicano la presenza diffusa e drammatica delle sostanze negli alimenti di origine vegetale e animale coltivati in zona rossa, l’area più contaminata. “Si tratta di dati georeferenziati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Lahasegreti per quattro anni i dati sulla contaminazione alimentare dovutasostanze perfluoroalchilidiche (più noti come) che inquinano da decenni la falda idrica nelle province di Vicenza, Padova e Verona. Dopo aver otad aprile dal Tar la pubblicizzazione del “Piano di campionamento degli” effettuato nel 2016-17, che riguarda gli effetti del più vasto inquinamento di questa natura che si sia registrato in, il movimento Mamme Noe Greenpeace hanno diffuso i risultati, che indicano la presenza diffusa e drammatica delle sostanze neglidi origine vegetale e animale coltivati in zona rossa, l’area più contaminata. “Si tratta di dati georeferenziati e ...

Advertising

Greenpeace_ITA : ?? #PFAS negli alimenti coltivati nelle province di Vicenza, Padova e Verona: è quanto emerge dai monitoraggi della… - da_cake : RT @fattoquotidiano: Pfas in Veneto, la mappa dei veleni: in 51 Comuni alimenti contaminati, dalle albicocche alle uova. Il rapporto tenuto… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Pfas in Veneto, la mappa dei veleni: in 51 Comuni alimenti contaminati, dalle albicocche alle uova. Il rapporto tenuto… - GoldFine74 : RT @fattoquotidiano: Pfas in Veneto, la mappa dei veleni: in 51 Comuni alimenti contaminati, dalle albicocche alle uova. Il rapporto tenuto… - Maria11688076 : RT @fattoquotidiano: Pfas in Veneto, la mappa dei veleni: in 51 Comuni alimenti contaminati, dalle albicocche alle uova. Il rapporto tenuto… -