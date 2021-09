Perché il mondo della musica live contesta le capienze ridotte (Di martedì 21 settembre 2021) Archiviato un 2020 terribile per gli spettacoli dal vivo, il 2021 doveva essere finalmente l'anno della ripartenza per la musica live, almeno per gli eventi di medie e piccole dimensioni, mentre per i grandi concerti all'aperto (Kiss, Guns 'N' Roses, Queen + Adam Lambert, Vasco Rossi, Ligabue, Ultimo, Maneskin, ecc...), con decine di migliaia di spettatori, bisognerà attendere la prossima estate. L'introduzione del Green Pass obbligatorio dal 6 agosto per accedere a tutti i concerti, sia all'aperto che al chiuso (un vincolo che non si applicava, ad esempio, per i ristoranti, le piscine e i centri termali all'aperto), avrebbe dovuto consentire agli organizzatori di eventi live di poter programmare, dopo quasi due anni di fermo, una stagione autunnale e invernale indoor, con regole certe e capienze ... Leggi su panorama (Di martedì 21 settembre 2021) Archiviato un 2020 terribile per gli spettacoli dal vivo, il 2021 doveva essere finalmente l'annoripartenza per la, almeno per gli eventi di medie e piccole dimensioni, mentre per i grandi concerti all'aperto (Kiss, Guns 'N' Roses, Queen + Adam Lambert, Vasco Rossi, Ligabue, Ultimo, Maneskin, ecc...), con decine di migliaia di spettatori, bisognerà attendere la prossima estate. L'introduzione del Green Pass obbligatorio dal 6 agosto per accedere a tutti i concerti, sia all'aperto che al chiuso (un vincolo che non si applicava, ad esempio, per i ristoranti, le piscine e i centri termali all'aperto), avrebbe dovuto consentire agli organizzatori di eventidi poter programmare, dopo quasi due anni di fermo, una stagione autunnale e invernale indoor, con regole certe e...

Ultime Notizie dalla rete : Perché mondo Gas Intensive: urgenti interventi per ridurre i costi energetici dell'industria ... perché collegato alla competitività delle aziende ed attualmente i settori manifatturieri ... come ' combustibile della transizione energetica ' verso il nuovo mondo decarbonizzato che tutti siamo ...

Nicoletta Orsomando chi era: ex marito Roberto Rollino, figli, vita privata, età morte, peso, altezza della storica annunciatrice Rai A spingerla e sostenerla perché entrasse nel mondo dello spettacolo fu il padre Giovanni Orsomando che suonava il clarinetto solista nella banda di fanteria. Oltre che annunciatrice, la Orsomando è ...

Metropolitana di Napoli, assalto ai treni: quasi mezz'ora d'attesa, la polizia ferma il caos ilmattino.it