Per Londra Aukus fa molto Global Britain | e pazienza per i francesi

La gran settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'appuntamento annuale della diplomazia Globale, s'apre con una crisi spettacolare tra parte del mondo anglosassone – America, Regno Unito e Australia – e l'Europa (o sarebbe meglio dire la Francia ché la compattezza del continente non è affatto scontata) su come porsi e quindi gestire i problemi in Asia. Fino a qualche giorno fa, l'Afghanistan e il suo futuro erano al centro del dibattito, ora c'è anche la commessa dei sottomarini che i francesi pensavano di vendere agli australiani (per 40 miliardi di euro) e che invece non hanno venduto più: in entrambi i casi c'entra la Cina con la sua aggressività e le sue sfere di influenza. La questione di fondo non è nuova, ma in poche settimane è diventato più urgente schierarsi, ancor più se l'America si mette a fare politica internazionale senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Per Londra Beckett dalla clandestinità a Godot ... l'Irlanda, dove i suoi libri continuano ad essere messi all'indice, e della città che per un irlandese è la sola a sancire effettivamente il successo, ossia Londra, dove la sua opera teatrale, ...

Si va negli Usa con il green pass ...al caso della commessa dei sottomarini per l'Australia scippata ai francesi che ha scatenato una crisi tra Parigi e Washington - Canberra. Cancellato l'incontro previsto in settimana a Londra fra i ...

Ragazzo napoletano muore a Londra: raccolta fondi per riportarlo a Napoli NapoliToday London Fashion Week: lezioni di femminilità dalle donne per le donne (e non solo) L’uscita finale della sfilata primavera estate 2022 di Nensi Dojaka. L’estetica britannica, dove il punk si affianca alla lady in tailleur pastello, il gentiluomo della City al ragazzo in giubbotto di ...

Daniele Gatti alla Scala tra Schubert e Mahler Stasera alle 20 torna al Teatro alla Scala l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniele Gatti ...

