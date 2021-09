Per la Cedu Litvinenko fu ucciso da due killer mandati dal governo russo. L’ex 007 del Kgb fu avvelenato a Londra con il polonio. La Corte Ue condanna il Cremlino a risarcire la vedova (Di martedì 21 settembre 2021) Per la Corte europea dei diritti dell’uomo la Russia è responsabile dell’assassinio di Alexander Litvinenko, L’ex agente del Kgb, divenuto poi un dissidente, avvelenato, nel novembre del 2006, al Millennium Hotel di Londra con un tè al polonio. A ricorrere alla Cedu, chiedendo al governo russo un ingente risarcimento, era stata la vedova delL’ex 007, Marina Litvinenko. La Russia ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella morte dell’opposito del presidente Vladimir Putin. La vedova Litvinenko davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo ha sostenuto che il marito era stato ucciso da persone che hanno agito per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Per laeuropea dei diritti dell’uomo la Russia è responsabile dell’assassinio di Alexanderagente del Kgb, divenuto poi un dissidente,, nel novembre del 2006, al Millennium Hotel dicon un tè al. A ricorrere alla, chiedendo alun ingente risarcimento, era stata ladel007, Marina. La Russia ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella morte dell’opposito del presidente Vladimir Putin. Ladavanti allaeuropea dei diritti dell’uomo ha sostenuto che il marito era statoda persone che hanno agito per ...

Advertising

ItalyMFA : #ConsiglioEuropa |?6??0?? giorni alla Pres. ???? Comitato dei Ministri @coe_ita ! ???? fiera di aver ospitato a Roma… - ladyonorato : Agevolo per i pigri uno a caso dei diritti umani riconosciuti dalla CEDU. Poi venitemi a dire che qui da noi è tutt… - fcolarieti : Per la Cedu Litvinenko fu ucciso da due killer mandati dal governo russo. L’ex 007 del Kgb fu avvelenato a Londra c… - ItalyinAO : RT @ItalyMFA: #ConsiglioEuropa |?6??0?? giorni alla Pres. ???? Comitato dei Ministri @coe_ita ! ???? fiera di aver ospitato a Roma la cerimo… - GazzettaDelSud : ?? CASO #LITVINENKO | La #Russia è responsabile dell’assassinio dell’ex spia Aleksander Litvinenko, avvenuto per a… -