"Pensavo di non sapere l'italiano", Nunzio è già la star social di Amici 21 (Di martedì 21 settembre 2021) Amici 21 ha appena aperto i battenti ma un personaggio si sta già segnalando all'attenzione dei social, si tratta del ballerino di Catania Nunzio Stancampiano Domenica 19 settembre ha preso ufficialmente il via la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il popolare talent show di Canale 5 diventato ormai una fucina inesauribile di nuovi artisti. La classe non è ancora al completo, al momento sono certi del banco solo una parte degli allievi, ma lo show è già in atto. —>>> Leggi anche Amici 21, Inder: il cantante di origini indiane già virale – VIDEO Tra quelli già in casa ci sono i cantanti, Inder, LDA e Christian, tra gli incerti figura il ballerino di Catania Nunzio Stancampiano. Appena maggiorenne, 18 anni compiuti da poco, talento e ...

