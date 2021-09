(Di martedì 21 settembre 2021) Non è bastata la sua magia di tacco per trascinare laalla vittoria a Verona, ma Lorenzoda vero capitano prova are la squadra dopo il ko contro l’Hellas. “da, con l’entusiasmo di sempre e la giusta cattiveria”, ha scritto su Instagram il numero 7 giallorosso, postando una foto che lo ritrae abbracciato a Zaniolo e Cristante. D’altro canto anche quest’ultimo lo aveva detto al termine del match di domenica: «Questa sconfitta non deve farci perdere l’entusiasmo».laaffronterà l’Udinese nella quinta giornata di campionato, reduce dalle 4 ‘scoppole’ prese dal Napoli.

Advertising

CinqueNews : Pellegrini scuote la Roma: «Ripartire tutti insieme da giovedì» -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini scuote

La Repubblica

La doccia freddai biancocelesti, che cercano la pronta risposta: Immobile e Pedro si ... Verona fatale per la Roma, non bastaLa Roma di José Mourinho cade a Verona e vede ...... che rifiuta un guadagno frutto di oppressione,le mani per non prendere doni di corruzione, ... Da "Tra cielo e terra - Economia e finanza nella Bibbia" di Carlo Bellavite, Egea, 224 ...ROMA PELLEGRINI – Lorenzo Pellegrini si è coperto le spalle con il mantello di Lorenzo Il Magnifico, visto il suo rendimento in campo nelle ultime gare. Il centrocampista più prolifico dei top 5 campi ...Rui Patricio 6: ci mette la sua manona su occasioni davvero potenzialmente pericolose e senza il suo intervento il passivo poteva essere ben più ampio. Karsdorp ...