Pattinaggio artistico, Nebelhorn Trophy: i pass olimpici che insegue l'Italia. Singolo donne e danza si giocano Pechino 2022 (Di martedì 21 settembre 2021) Missione Pechino 2022. l'Italia del Pattinaggio di figura è pronta a dare il tutto e per tutto per conquistare gli ultimi pass in vista dei Giochi olimpici Invernali che avranno luogo nella Capitale cinese da venerdì 4 a domenica 20 febbraio. Nello specifico la spedizione azzurra cercherà di strappare due ticket in due specialità complesse: il Singolo femminile (sei posti disponibili), con Lara Naki Gutmann, e la danza (quattro posti disponibili) con Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky. Un obiettivo tutt'altro che semplice ma non impossibile. La pattinatrice seguita da Gabriele Minchio affronterà buona parte della concorrenza già testata in occasione del Lombardia Trophy 2021, chiuso al quinto posto finale dopo una mega rimonta ...

