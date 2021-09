Parte da Ventotene e Santo Stefano “la Scuola per il futuro dell’Europa” (Di martedì 21 settembre 2021) RiParte la Scuola e riParte simbolicamente anche da Ventotene e Santo Stefano, luoghi che hanno visto la nascita dell’Europa e l’ispirazione della Costituzione italiana con il Seminario di Studi La Scuola per il futuro dell’Europa1941-2021 Ventotene-Santo Stefano: proposte per un’Educazione civica europea, che si terrà a Ventotene dal 21 al 23 settembre e che sarà aperto dal video messaggio del Ministro Patrizio Bianchi, per mettere la Scuola al centro del futuro dell’Europa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) Rilae risimbolicamente anche da, luoghi che hanno visto la nascitae l’ispirazione della Costituzione italiana con il Seminario di Studi Laper il1941-2021: proposte per un’Educazione civica europea, che si terrà adal 21 al 23 settembre e che sarà aperto dal video messaggio del Ministro Patrizio Bianchi, per mettere laal centro del. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Parte da Ventotene e Santo Stefano “la Scuola per il futuro dell’Europa” - ProDocente : Parte da Ventotene e Santo Stefano “la Scuola per il futuro dell’Europa” - Agenparl : CS_Parte da Ventotene e Santo Stefano “la Scuola per il futuro dell’Europa” - - CisSantoStefano : Da oggi fino al 23 settembre si terrà a Ventotene e Santo Stefano il seminario “La scuola per il futuro dell’Europa… -