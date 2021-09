Parma, Kalma: «Tardini? Investiremo 70 milioni di euro» (Di martedì 21 settembre 2021) Jaap Kalma, managing director corporate del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club della ristrutturazione del Tardini Jaap Kalma, managing director corporate del Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club della ristrutturazione del Tardini. Le sue dichiarazioni. «Procediamo con l’amministrazione comunale e tutte le parti interessate, giorno dopo giorno. La giunta si esprimerà sul progetto preliminare. Lavoriamo molto ma non ne parliamo molto. Dopo presenteremo un progetto più dettagliato e solo dopo andremo avanti. Servirà ancora un anno. Krause è pronto a investire 70 milioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Jaap, managing director corporate del, ha parlato ai canali ufficiali del club della ristrutturazione delJaap, managing director corporate del, ha parlato ai canali ufficiali del club della ristrutturazione del. Le sue dichiarazioni. «Procediamo con l’amministrazione comunale e tutte le parti interessate, giorno dopo giorno. La giunta si esprimerà sul progetto preliminare. Lavoriamo molto ma non ne parliamo molto. Dopo presenteremo un progetto più dettagliato e solo dopo andremo avanti. Servirà ancora un anno. Krause è pronto a investire 70». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PianetaLecce : L'obiettivo del club ducale - TUTTOB1 : Parma, Kalma: 'Non abbiamo intenzione di restare in B un altro anno. Stadio? Pronto un investimento da 70 milioni' - sportli26181512 : Parma, Kalma: 'La retrocessione ci è costata una trentina di milioni. Non vogliamo stare in B un altro anno': Jaap… - psb_original : Parma, Kalma (Managing Director Corporate): 'È una delle migliori piazze dove si può lavorare. Krause è un vulcano,… - 19miktul : RT @ParmaLiveTweet: Kalma: 'Krause ci tiene molto al Parma femminile. Lo dimostrano gli investimenti fatti in estate' -