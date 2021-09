Panza (Lega) a iNews24: “Normale che ci siano sensibilità diverse, ma la linea la decide Salvini” (Di martedì 21 settembre 2021) L’addio dell’onorevole Donato ha mostrato che, forse, nonostante le varie smentite, un po’ di nervosismo nella Lega c’è sulla questione dei vaccini e del Green pass? “Direi di no, penso invece che più che altro questa sia l’esasperazione di posizioni personali che in un partito come la Lega, che raccoglie un grande consenso, è anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021) L’addio dell’onorevole Donato ha mostrato che, forse, nonostante le varie smentite, un po’ di nervosismo nellac’è sulla questione dei vaccini e del Green pass? “Direi di no, penso invece che più che altro questa sia l’esasperazione di posizioni personali che in un partito come la, che raccoglie un grande consenso, è anche L'articolo proviene da Inews.it.

KongoSauvage : @Roberto53402737 @LegaSalvini Se la vogliamo vedere tutta, il Panza nella Lega è in pesante minoranza. Lui 'ammalia… - TonyMon46154000 : @matteosalvinimi la Lega è inconcludente e filofascista. sei una Meloni con la panza - jobwithinternet : RT @FabioProietti5: @FmMosca La Lega ormai Omologata a partito di Governo, a Panza piena non viene la Voglia di fare, Salvini fa la Macchi… - FabioProietti5 : @FmMosca La Lega ormai Omologata a partito di Governo, a Panza piena non viene la Voglia di fare, Salvini fa la Ma… - Agenparl : Clima, Panza (Lega), per salvare territori abbandonati serve tutela attività rurale - -